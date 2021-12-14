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Южная Корея продлила рекомендации по отмене поездок за границу из-за штамма "омикрон"

Южная Корея продлила рекомендации по отмене поездок за границу из-за штамма "омикрон"
Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи еще на месяц продлили рекомендации для своих граждан отменить поездки за границу в связи с глобальным распространением нового варианта COVID-19 "омикрон", сообщает министерство иностранных дел.

Министерство рекомендовало гражданам отменить или отложить несущественные поездки за границу до 13 января.

При этом тем, кто уже находится за границей, рекомендуется принять меры для предотвращения заражения вирусом, например, воздержаться от посещения массовых мероприятий.

Тем временем число новых случаев заболевания коронавирусом в Южной Корее второй день подряд остается ниже 6 тыс.

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), в стране во вторник зарегистрировано 5 тыс. 567 новых случаев заражения COVID-19.

При этом число тяжелобольных пациентов с COVID-19 достигло рекордного уровня в 906 человек. Число летальных исходов за сутки составило 94.

В стране также подтверждено 119 случаев заболевания новым вариантом COVID-19 "омикрон".

Чтобы остановить распространение вируса, органы здравоохранения в настоящее время сосредоточены на ускорении кампании вакцинации по всей стране с помощью бустерных прививок.

Начиная с воскресенья правительство сократило интервал между первичными и повторными прививками до трех месяцев вместо предыдущих четырех-пяти месяцев.

В общей сложности 81,3% населения Южной Кореи полностью вакцинированы, 83,8% получили первую дозу вакцины от COVID-19, а 13,9 % сделали повторные прививки.

Также с понедельника в стране на большем количестве предприятий, включая рестораны, кафе, учебные заведения и интернет-кафе начала действовать система вакцинных пропусков.

Согласно ей, посещать заведения могут только полностью вакцинированные лица или люди, предъявившие отрицательный результат теста на COVID-19.

При несоблюдении этой меры предприятиям грозит штраф в 1,5 млн вон ($1260). За четыре нарушения предприятие может быть закрыто.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 14 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Южная Корея коронавирус

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