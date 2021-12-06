Талибы озаботились охраной лесов в Афганистане

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Афганистане движение "Талибан" (считается в России террористическим и запрещено) решило создать вооруженное спецподразделение "китаи сабз", которое займется борьбой с незаконной вырубкой леса и контрабандой древесины, сообщило информационное агентство Bakhtar.

Его создадут при Министерстве сельского хозяйства, ирригации и животноводства, оно будет оснащено оружием и техникой.

После прихода к власти в августе правительство талибов уже не раз поднимало вопрос о незаконной вырубке лесов и контрабанде лесоматериалов в Пакистан и Иран.