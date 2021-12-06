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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Талибы озаботились охраной лесов в Афганистане

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Афганистане движение "Талибан" (считается в России террористическим и запрещено) решило создать вооруженное спецподразделение "китаи сабз", которое займется борьбой с незаконной вырубкой леса и контрабандой древесины, сообщило информационное агентство Bakhtar.

Его создадут при Министерстве сельского хозяйства, ирригации и животноводства, оно будет оснащено оружием и техникой.

После прихода к власти в августе правительство талибов уже не раз поднимало вопрос о незаконной вырубке лесов и контрабанде лесоматериалов в Пакистан и Иран.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 06 декабря 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан Минсельхоз

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