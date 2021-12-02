Талибам не стали передавать место Афганистана в Генассамблее ООН

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Специальный комитет ООН постановил, что место Афганистана в Генеральной Ассамблее ООН пока не должно передаваться новому афганскому правительству.

Представители захватившего в августе Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) назвали такое решение несправедливым.

"Это решение не основано на принципах справедливости, поскольку лишает афганский народ законных прав", - заявил выдвинутый талибами на должность постоянного представителя движения в ООН Сухаил Шахин.

"Мы надеемся, что в ближайшем будущем это право будет передано представителю правительства Афганистана в Организации Объединенных Наций, с тем чтобы проблемы афганского народа могли решаться более эффективно и действенно и мы могли позитивно взаимодействовать с международным сообществом", - отметил Шахин в твиттере.

Вместе с тем бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех приветствовал решение о непредоставлении места Афганистана в ООН представителям талибов.

"Афганское место в ООН остается за законными и уполномоченными конституцией представителями исламской республики Афганистан. Мы аплодируем и приветствуем это решение мандатной комиссии ООН и рассматриваем его как шаг к исцелению массивных ран, нанесенных афганцам насильственным захватом страны экстремистской и прокси-группой "Талибан"", - заявил Салех в твиттере.

"Талибы, опираясь на военную помощь Пакистана, обман и ложь в мирных переговорах, использовали все афганское стремление к миру для организации военного переворота", - отметил политик.