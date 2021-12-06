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США хотят избежать использования военной силы в случае конфликта РФ с Украиной

При этом Вашингтон не исключает отправку подкреплений на территорию союзников по НАТО

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Администрация США хотела бы использовать экономические, а не военные рычаги давления на РФ в случае конфликта Москвы с Киевом, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на неназванного сотрудника Белого дома.

"США не хотят оказаться в ситуации, в которой основной нашей контрмерой стало бы прямое применение вооруженных сил", - заявил американский чиновник. При этом он пояснил, что план США заключается в подготовке экономических мер на случай конфликта РФ с Украиной.

В свою очередь Bloomberg отмечает, что в Белом доме при этом не против при необходимости направить подкрепления на территорию союзников США по НАТО.

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