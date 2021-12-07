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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Арабская коалиция атаковала Йемен после запуска повстанцами баллистической ракеты

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Арабская коалиция, возглавляемая Эр-Риядом, в ночь на вторник нанесла авиаудар по ряду целей йеменских повстанцев-хуситов, включая пусковую площадку в столице Йемена Сане, после того как боевики запустили баллистическую ракету по Саудовской Аравии, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

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По данным саудовской стороны, авиации удалось разрушить в Сане ряд объектов, связанных с баллистическими ракетами и беспилотниками. Также удару подверглись "пещеры и секретные склады баллистических ракет на окраине Саны", отмечает "Аль-Арабийя".

Саудовские СМИ сообщали, что силам коалиции удалось перехватить две баллистические ракеты и снаряженный взрывчаткой беспилотник, запущенные в сторону королевства. В министерстве обороны Саудовской Аравии обвинили повстанцев в ударах по мирным жителям и пообещали принять все необходимые меры для защиты гражданского населения.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

Йемен Сана

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