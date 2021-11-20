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Блинкен потребовал от йеменских хуситов освободить всех местных сотрудников посольства США

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Немедленного освобождения всех задержанных сотрудников американского посольства в Йемене из числа местных граждан потребовал от йеменских повстанцев-хуситов госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Хуситы должны немедленно освободить без причинения вреда всех йеменских сотрудников Соединенных Штатов, освободить территорию посольства, вернуть захваченное имущество и прекратить угрозы", - говорится в распространенном госдепом заявлении Блинкена.

Госсекретарь сообщил, что США "активно занимаются этим вопросом и тесно консультируются с международными партнерами, включая коллег из Совета безопасности Организации Объединенных Наций".

Блинкен отметил, что США "осуждают задержание и жестокое обращение хуситов с десятками граждан Йемена и членами их семей просто потому, что они работали на Соединенные Штаты" уже после того, как посольство США там приостановило свою деятельность в 2015 году.

По его словам, несколько из этих сотрудников все еще находятся под стражей.

"Неспровоцированное жестокое обращение хуситов с этими гражданами Йемена является грубым нарушением дипломатических норм (...). Эти действия являются оскорблением для всего международного сообщества", - подчеркнул Блинкен.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

США Энтони Блинкен Йемен

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