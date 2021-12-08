Песков допустил возможность нового видеосаммита Путина и Байдена до их очной встречи

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США перед очным саммитом могут еще раз пообщаться дистанционно, допустил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока об этом речи не шло. Они договорились, что, если удастся продуктивно пообщаться представителям (глав государств), нужно будет ещё раз переговорить. Наверное, это будет дистанционное общение", - сказал Песков в интервью "Известиям", отвечая на вопрос о перспективах очной встречи двух президентов.

7 декабря Путин и Байден провели переговоры в формате видеоконференцсвязи.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил по итогам беседы, что Путин и Байден в ходе переговоров не договаривались конкретно о формате дальнейших контактов, но прежде Москва и Вашингтон обсуждали возможность следующей встречи в очной форме на нейтральной территории.

"Что касается дальнейшей работы президентов, то они конкретно об этом не договаривались", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Ушаков заметил, что "раньше был проговор между нами и американцами, скажем, на моем уровне, что мы организуем видеоконференцию, а затем подумаем о дальнейших контактах, в том числе и посмотрим на возможность организации встречи президентов где-то на нейтральной территории в дальнейшем".