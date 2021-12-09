В посольстве РФ назвали безответственными слова Уикера о применении ядерного оружия

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Посольство России в США назвало безответственным высказывание американского сенатора Роджера Уикера о возможности нанесения по России превентивного ядерного удара.

Уикер в эфире телеканала Fox News 7 декабря, комментируя ситуацию, связанную с внутриукраинским кризисом, рекомендовал президенту США в случае обострения обстановки вокруг Украины не исключать возможность военных действий, включая превентивное применение ядерного оружия против России.

"Подобные высказывания безответственны. Советуем всем непросвещенным взять в руки и внимательно ознакомиться с совместным заявлением президентов России и США от 16 июня 2021 г. В этом документе подтверждена приверженность двух стран принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - говорится в сообщении российского посольства.

В нем подчеркивается, что "шутить с ядерным оружием не подобает американскому политику, работающему в законодательном органе США".