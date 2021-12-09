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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Международная антиигиловская коалиция завершила боевые задачи в Ираке

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Международная коалиция против группировки ИГ (запрещена в РФ) окончила выполнение боевых действий в Ираке, ее силы начали выводиться из страны, заявил в четверг советник правительства Ирака по нацбезопасности Касем аль-Араджи.

"Последний этап переговоров с международной коалицией, начавшийся в прошлом году, подошел к концу... боевые миссии коалиционных сил окончены, и они официально уходят из Ирака", - сообщил он на своей странице в твиттере.

По словам советника, сотрудничество с международной коалицией продолжится в формате тренировок, консультаций и укрепления боевого потенциала.

В апреле США и силы международной коалиции дали согласие на то, чтобы вывести своих военных из Ирака, однако о сроках этой операции тогда не сообщалось.

Переговоры о выводе остающихся в Ираке американских войск начались еще в июне 2020 года, когда у власти в Вашингтоне находилась администрация прежнего президента США Дональда Трампа.

Между тем размещенные в Ираке войска коалиции неоднократно подвергались нападениям со стороны местных формирований ополченцев.

Ирак

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