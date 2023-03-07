Глава Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Ирак

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин сообщил в микроблоге, что прилетел в Ирак. Пентагон заранее об этом визите не сообщал.

"Приземлились в Багдаде. Я прибыл сюда, чтобы подтвердить стратегическое партнерство США и Ирака по мере продвижения к более безопасному, стабильному и суверенному Ираку", - написал Остин.

По данным телеканала Fox News, Остин прибыл в Багдад утром во вторник в 10:10 по местному времени.

20 марта 2003 года США и их союзники начали военную операцию в Ираке против режима Саддама Хусейна. Остин прибыл в Ирак незадолго до двадцатилетия с начала этой операции, в которой он принимал участие как помощник командира пехотной дивизии.