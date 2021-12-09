МИД РФ заявил, что переговоры по урегулированию украинского кризиса зашли в тупик

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о тупике в переговорах по урегулированию кризиса на востоке Украины.

"Переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик, состоявшиеся 7-8 декабря очередные заседания контактной группы и ее рабочих подгрупп в очередной раз завершились безрезультативно, ничем не завершились", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

"Вместо того чтобы выполнять обязательства по минскому комплексу мер, киевский режим занимается имитацией процесса, уклоняется от прямого диалога с Донецком и Луганском и пытается переложить ответственность за пробуксовку урегулирования на Россию", - добавила она.