Международная федерация журналистов осудила решение об экстрадиции Ассанжа в США

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Международная федерация журналистов (IFJ) выступила против решения Высокого суда в Лондоне, который ранее разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США.

"IFJ поддержит любые усилия группы юридической поддержки Ассанжа, которые она может предпринять для обжалования этого решения", - отмечается в сообщении, размещенном в твиттере IFJ.

Международная федерация журналистов также призвала президента США Джо Байдена прекратить политически мотивированное преследование, сняв с Ассанжа все обвинения.

В настоящее время Ассанж отбывает наказание в лондонской тюрьме Белмарш за нарушение условий освобождения под залог. В январе 2021 года британский суд отказал США в выдаче Ассанжа. Он мотивировал свое решение опасениями за психическое здоровье осужденного. Позже Министерство юстиции США подало апелляцию на данное решение, настаивая на экстрадиции основателя WikiLeaks. Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию 10 декабря 2021 года.

В США против Ассанжа выдвинуты 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит до 175 лет тюрьмы.