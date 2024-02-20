В Лондоне начались слушания по жалобе на решение об экстрадиции Ассанжа в США

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Высоком суде Лондона во вторник начались слушания по апелляции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на решение британских властей об его экстрадиции в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения.

Телерадиокорпорация BBC сообщает, что сам основатель WikiLeaks не присутствует на суде. Адвокат Ассанжа Эдвард Фицджеральд сообщил суду, что его клиент не здоров и поэтому вообще не может присутствовать на слушаниях: ни лично, ни по видеосвязи.

В случае, если Ассанж выиграет разрешение на подачу апелляции, у его команды будет возможность представить аргументы в защиту основателя WikiLeaks и против его экстрадиции в США.

Однако если судьи откажут основателю WikiLeaks в просьбе оспорить распоряжение суда, это может привести к экстрадиции Ассанжа. В этом случае команда юристов Ассанжа планирует обжаловать отрицательное решение в Европейском суде по правам человека. Других способов избежать выдачи США у основателя Wikileaks не останется.

Помимо этого, отмечает BBC, Ассанж попытается оспорить постановление суда от 2021 года, в котором говорилось, что его можно экстрадировать, и в котором отвергались утверждения о том, что из-за его психического здоровья "он может покончить с собой в тюрьме США".

В настоящее время Ассанж находится в тюрьме максимально строгого режима Белмарш.

Высокий суд Лондона в середине декабря 2021 года поддержал апелляцию, поданную властями США, и отменил запрет на экстрадицию Ассанжа в Соединенные Штаты. В марте 2022 года Верховный суд Великобритании отказался удовлетворить апелляцию основателя Ассанжа на это решение Высокого суда Лондона, а в апреле 2022 года Вестминстерский магистратский суд Лондона вынес постановление об экстрадиции основателя WikiLeaks в США.

В июне 2022 года Прити Пател, занимавшая в то время пост главы МВД Великобритании, утвердила решение о передаче Ассанжа США. Позднее основатель WikiLeaks направил апелляцию на это решение британских властей.

США добиваются экстрадиции 52-летнего Ассанжа, поскольку американская прокуратура хочет привлечь его к суду за кражу и раскрытие секретной информации, имеющей отношение к обороне.

В апреле 2019 года Минюст США сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров для распространения секретных военных документов. Позже судебные власти США объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks по еще 17 пунктам. Все обвинения, как отмечали американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США.