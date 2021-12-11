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Что случилось этой ночью: суббота, 11 декабря

Завершение расследования ДТП с участием машины с Ксенией Собчак, заявление Зеленского о проведении референдума о Донбассе, обсуждение РФ Байденом и Шольцем

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Завершено расследование ДТП с участием машины с Ксенией Собчак. Экспертиза установила, что причиной аварии стали действия водителя. Ему предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. По делу признаны потерпевшими пять человек.

- Зеленский допустил проведение референдума о Донбассе. Президент Украины также сказал, что "нормандский формат" переговоров по урегулированию проблемы Донбасса может быть дополнен площадкой контактов России и США.

- Байден и Шольц обсудили концентрацию войск России вблизи Украины. Лидеры поговорили о том, как следует реагировать на активность РФ около Украины. Ранее Шольц выступил за принцип нерушимости границ, а Байден отмечал, что не будет в одностороннем порядке применять силу против России.

- Гинцбург заявил об отсутствии оснований менять вакцину "Спутник V" под штамм "омикрон". Он отметил, что сначала надо проверить, насколько эффективен существующий препарат. По словам Гинцбурга штамм будет протестирован на вирусонейтрализацию антител, а также на возможность образования синцитий. Ранее он говорил, что на изучение эффективности существующего варианта "Спутника V" необходимо две недели.

- США заявили о готовности к диалогу с Россией по спорным вопросам. При этом с форматом проведения таких контактов ясности пока нет, заявила представитель Белого дома Джен Псаки. Она добавила, что у США в прошлом работали самые разные варианты для взаимодействия с РФ, а ранее и с СССР, и некоторые из них могли бы сработать сегодня.

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