Завершено расследование ДТП с участием машины с Ксенией Собчак

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае следователи МВД завершили расследование уголовного дела о столкновении машин на трассе в Сочи, в котором погибла женщина, сообщил пресс-центр министерства. Речь идет об аварии с участием автомобиля, в которой телеведущую и политика Ксению Собчак везли в аэропорт.

Автотехническая судебная экспертиза установила, что причиной ДТП стали действия водителя Mercedez, не соответствовавшие требованиям правил дорожного движения. Ему предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (по части 3 статьи 264 УК). Он находится под домашним арестом.

По делу признаны потерпевшими пять человек.

В ходе следствия были изучены видеозаписи камер наблюдения, проанализированы результаты восьми судебных экспертиз, включая медицинские, автотехническую и компьютерную, допрошены 13 свидетелей.

Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

ДТП произошло 9 октября вечером на дороге Адлер - Альпика Сервис. Из материалов, которые следствие уже представляло в суд, следует, что водитель Mercedes, в котором ехала Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Погиб один человек, еще двое пострадали.

Собчак допрашивали по этому делу - в Москве и Сочи. Она объясняла в соцсетях, что спешила в аэропорт, чтобы вернуться домой. Уже в Москве ей пришлось обратиться к врачам и у нее диагностировали сотрясение мозга. Дать подписку о неразглашении материалов следствия она отказалась.