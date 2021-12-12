Около 44 тыс. человек вышли на протесты против вакцинации от COVID в Вене

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Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Десятки тысяч людей прошли по улицам столицы Австрии, чтобы выразить протест против обязательной вакцинации от COVID и режима самоизоляции для тех, кто еще не вакцинировался. Об этом сообщает газета The Guardian.

Полиция сообщила, что в субботу на акцию протеста вышли 44 тыс. человек. Протестующие, поддерживаемые крайне правой партией свободы, выступают против решения правительства сделать вакцины от коронавируса обязательными с февраля. Протестующие несли транспаранты с надписью "Нет обязательной вакцинации". Небольшие демонстрации также прошли в городах Клагенфурт и Линц, пишет BBC News.

Вакцинация должна быть обязательной с февраля для всех лиц старше 14 лет, за исключением случаев, когда это необходимо по состоянию здоровья. Нежелающие прививаться должны будут выплатить штраф в размере €3,6 тыс. (264 996 руб.). За отказ оплатить штраф человек может попасть в тюрьму на четыре месяца. Штраф в размере €7,2 тыс. (529 992 руб.) будет грозить тем, кто проигнорирует два уведомления властей о необходимости привиться. Штраф не будет распространяться на людей, для которых существует риск для жизни и здоровья из-за прививки, а также беременных и подростков до 12 лет.

В Австрии из-за четвертой волны пандемии ввели с 22 ноября по 12 декабря общенациональный локдаун для всех жителей. Меры правительства против коронавируса оказались непопулярны в австрийском обществе и привели к массовым протестам.