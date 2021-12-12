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Умерла автор книги "Интервью с вампиром" Энн Райс

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Американская писательница Энн Райс, наиболее известная по книге "Интервью с вампиром", умерла в возрасте 80 лет.

Ее сын Кристофер написал в своем твиттере в воскресенье, что причиной смерти стали осложнения после инсульта. В его обращении к читателям, опубликованном на странице писательницы в фейсбуке, говорится, что ее похоронят в родном Новом Орлеане, церемония пройдет в узком кругу. На следующий год запланировано мероприятие в память о Райс, на которое будут приглашены ее друзья и почитатели творчества.

Роман "Интервью с вампиром", опубликованный в 1976 году, стал первой книги из серии "Вампирской хроники". Его главный герой - вампир Луи де Пон дю Лак - рассказывает о своей жизни репортеру. Роман был экранизирован в 1994 году, роли в фильме сыграли Том Круз, Брэд Питт и Кирстен Данст.

Энн Райс

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