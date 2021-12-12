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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: воскресенье, 12 декабря

Инцидент с пассажирским самолетом, референдум в Новой Каледонии и чемпион "Формулы-1"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Коронавирус в России выявили еще у 29 929 человек. Умерли 1 132 пациента.

- Путин заявил, что Украина до сих пор не вернула России активы бывшего СССР. Президент России отметил, что несколько стран должны были передать зарубежную собственность Советского Союза в обмен на погашение их внешнего долга.

- Глава СКР поручил доложить ему об обстоятельствах инцидента с пассажирским бортом и неопознанным судном. Согласно сообщению СК, самолету, который летел из Екатеринбурга в Сочи, пришлось изменить маршрут, чтобы уйти от столкновения с другим воздушным объектом.

- Умерла автор книги "Интервью с вампиром" Энн Райс. Ранее она перенесла инсульт. Писательнице было 80 лет.

- Жители Новой Каледонии проголосовали против независимости от Франции. В воскресенье там прошел третий референдум, предусмотренный Нумейским соглашением.

- Жилой дом обрушился в сицилийском городе Равануза из-за взрыва газа. Три человека погибли, двух женщин спасли. Судьба еще шестерых жильцов остается неизвестной.

- Макс Ферстаппен впервые в карьере выиграл чемпионат "Формулы-1". Нидерландский автогонщик на последнем круге гонки в Абу-Даби обогнал своего соперника из Mercedes Льюиса Хэмилтона. Третье место в общем зачете по итогам чемпионата занял Валттери Боттас (Mercedes).

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