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В США заявили о недопустимости влияния РФ на решения НАТО о расширении альянса

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Россия не должна влиять на решения НАТО по вопросу о расширении альянса, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

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"Вопрос о новых членах НАТО решают страны, входящие в альянс, а не Россия. Так это работало в прошлом и будет работать в будущем", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос журналиста о том, следует ли проявлять гибкость и прислушиваться к призывам Москвы в вопросе расширения НАТО на восток.

"Сейчас все провокации исходят от России, а не от США и не от Украины", - добавила Псаки, комментируя ситуацию на востоке Европы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Риге в среду заявил, что Россия не может влиять на решение вопроса о членстве Украины в НАТО. По его словам, соответствующее решение будут принимать 30 союзников по НАТО и Украина.

"У России нет права вето, ее мнение не учитывается. У нее нет права восстанавливать принцип сфер влияния и через это воздействовать на соседние страны", - добавил генсек Североатлантического альянса.

Столтенберг отметил, что вопрос о членстве Украины в альянсе станет актуальным, когда эта страна "будет готова, будет соответствовать стандартам". Пока же, по его словам, НАТО стремится помогать Киеву в проведении необходимых реформ.

Ранее в среду президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет настаивать в диалоге с США и НАТО на выработке прочных договоренностей, исключающих продвижение Североатлантического альянса на восток.

"Перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача - добиваться предоставления сильных, надежных и долгосрочных гарантий безопасности. В диалоге с Соединенными Штатами и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории РФ", - сказал президент в среду на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами в Кремле.

Путин предложил западным партнерам "начать на этот счет предметные переговоры". "Особо отмечу, нам нужны именно правовые, юридические гарантии безопасности", - сказал президент, напомнив, что соответствующие устные обязательства западные партнеры выполнить отказались. Он пояснил, что имеет в виду "устные заверения о непродвижении НАТО на Восток".

США Россия Украина НАТО

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