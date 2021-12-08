Путин отметил продвижение диалога с США по кибербезопасности

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - России и США с июньской встречи двух президентов в Женеве удалось значительно продвинуться в диалоге о вопросах кибербезопасности, Владимир Путин и Джо Байден на переговорах 7 декабря подробно обсудили этот диалог, рассказал российский лидер.

По оценке самого Путина, по этой теме налажен конструктивный диалог, "он идет, налажен обмен информацией, он носит позитивный характер и дает положительные результаты".

"Хочу еще раз подчеркнуть: беседа была очень открытой, предметной и, я бы сказал, конструктивной. Во всяком случае, надеюсь, что так оценивает результаты нашей встречи и американская сторона, - сказал также президент. - У нас есть возможность продолжить этот диалог. Мне кажется, что это самое главное".

Переговоры двух президентов прошли 7 декабря по защищенной видеосвязи и продолжались около двух часов. По сообщениям Кремля и Белого дома, они обсудили ситуацию вокруг Украины, вопросы стратегической стабильности, кибербезопасности. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также отметил, что Байден не проявил готовности обсуждать взаимную отмену ограничений в работе дипломатов.

Ранее Вашингтон не раз обвинял связанных с российским государством хакеров в атаках на важные для США объекты. На саммите в Женеве летом 2021 года Путин и Байден договорились начать контакты по этой проблеме.