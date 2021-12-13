В Таллине отказались восстанавливать памятник Петру I

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Власти Таллина отказались восстанавливать памятник Петру I, стоявший в центре эстонской столицы на главной площади Вабадузе (Свободы).

"Восстановление памятника Петру I на площади Вабадузе не входит в план действий городской управы", - сказал мэр Таллина Михаил Кылварт. Как сообщает портал телерадиовещания ERR, так он ответил на заседании столичного горсобрания на вопрос оппозиционного депутата Марта Хельме.

Памятник Петру I работы скульптора Леопольда Бернштама в Таллине был возведен 29 сентября 1910 года на Сенном рынке (ныне площадь Вабадузе). Через 12 лет, на втором году существования Эстонской республики его снесли.

Вопрос про памятник Петру I был задан в контексте намерения городских властей выделить 530 тыс. евро на восстановление Георгиевской часовни в Пыхья-Таллине. Часовня, которую в 1951 году разрушили советские власти, была посвящена памяти умерших в тифозных госпиталях Таллина воинов Северо-западной армии Николая Юденича.

"Во время первой Эстонской республики погибшим на этом месте людям был возведен монумент. И мы хотим его восстановить", - подтвердил Кылварт.

В общей сложности на полузаброшенном белогвардейском кладбище со времен первых лет Эстонской республики покоится около 700 человек.