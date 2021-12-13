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На Тайване опасаются, что Китай может атаковать остров под прикрытием учений

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Народно-освободительная армия Китая (НОАК) может предпринять вторжение на Тайвань в ходе неожиданной десантной операции, в которую перерастут учения вблизи острова, сообщает в понедельник издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на доклад тайванского военного ведомства.

Согласно документу, подобное развитие событий соответствовало бы цели Пекина, в наличие которой уверены тайванские военные - вторгнуться на остров к 2025 году.

По версии ведомства, на первоначальном этапе операции НОАК способна задействовать в ходе учений сухопутные силы, ВМС и ВВС в районе южного и восточного побережья Китая.

"Затем (НОАК - ИФ) отправит различные типы кораблей в западную часть Тихого океана, чтобы отразить прибытие любых иностранных сил на помощь Тайваню; добиться стратегического окружения, чтобы лишить иностранные силы желания прийти на помощь", - цитирует SCMP выдержки из доклада.

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В ходе операции, предполагают тайванские военные, НОАК будет наносить удары баллистическими и крылатыми ракетами по системам ПВО Тайваня, радарам, командными центрам; также НОАК задействует средства радиоэлектронной борьбы против важных оборонных предприятий и подразделений тайванских военных. После установления господства на море и в воздухе НОАК приступит к высадке десанта с кораблей амфибийных сил, транспортных самолетов и вертолетов для атаки на военные базы на острове; при этом операции будут проходить как можно быстрее, до возможного вмешательства в конфликт иностранных сил.

В то же время доклад предполагает, что у НОАК есть слабости - "неадекватные возможности в сфере транспорта и логистики", в результате чего после высадки на Тайване войскам НОАК непросто будет получать подкрепления и грузы. Кроме того, в тайваньском военном ведомстве полагают, что НОАК не удастся высадить всю группировку сил на Тайвань за один раз. Одновременно с тем усиленная оборона портов и аэродромов не даст НОАК захватить их за короткий промежуток времени, а тайваньские военные способны перехватывать силы НОАК в Тайванском проливе и нарушать линии снабжения, отмечается в докладе.

Вместе с тем НОАК придется выделить часть своих сил для реагирования на возможное вмешательство в конфликт иностранных подразделений, отмечается в докладе.

В докладе также содержится призыв к тайваньским депутатам выступить в поддержку специального бюджета военного ведомства для приобретения дополнительных вооружений. SCMP в свою очередь напоминает, что в ноябре местная администрация одобрила дополнительный военный бюджет в размере $8,54 млрд для улучшения оборонного потенциала в воздухе и на море: средства, в том числе, пойдут на проекты береговых ракетных комплексов с противокорабельными ракетами, наземные системы ПВО, ударные беспилотники.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. Этот вопрос является одним из самых чувствительных в отношениях США и Китая.

Китай Тайвань

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