В Нидерландах завершились переговоры о формировании коалиционного правительства

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Нидерландах завершились переговоры о формировании нового коалиционного правительства, в среду ожидается представление программы кабинета в парламенте, сообщает в понедельник издание Dutch News.

В четвертое правительство под руководством Марка Рютте войдут четыре партии - "Народная партия за свободу и демократию", "Христианско-демократический призыв", "Демократы 66", "Христианский союз", отмечает Dutch News.

Некоторые планы нового правительства уже известны. В частности, они касаются перехода на бесплатный уход за детьми, инвестиций в размере миллиарда евро в жилищное строительство и борьбы с изменением климата.

Нынешние коалиционные переговоры продолжались рекордно долго - 271 день.

Парламентские выборы в Нидерландах прошли 17 марта. Победу на них одержала "Народная партия за свободу и демократию" премьер-министра Марка Рютте, который находится у власти в стране уже десять лет. Однако партии не хватило поддержки избирателей для того, чтобы сформировать однопартийное правительство.