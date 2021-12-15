Глава ЕК заявила, что агрессия против Украины будут дорого стоить России

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - ЕС хочет хороших отношений с Москвой, но готов в случае новых агрессивных действий РФ в отношении Украины принять "беспрецедентные меры". Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Конечно, мы хотим хороших отношений с Россией, но будет ли это так, зависит от поведения России", - сказала фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.

По ее словам, Россия в настоящее время выбирает "агрессивный подход в отношении своих соседей".

Она напомнила, что ЕС и страны G7 ранее дали ясно понять, что "любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут дорого стоить России".

Глава Еврокомиссии указала, что ЕС готов в случае новой агрессии расширять санкции и принять "дополнительные беспрецедентные меры с серьезными последствиями для России".

Вместе с тем, фон дер Ляйен призвала Россию выбрать путь деэскалации и выполнять международные обязательства.

Она также вновь заверила Украину в "непоколебимой поддержке" со стороны ЕС.

Российская сторона считает, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения, причем при попустительстве ряда западных стран. Кремль указывал на накачку Украины современным оружием, что создает прямую угрозу безопасности России.