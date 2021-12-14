Боррель назвал нынешней целью дипломатии ЕС сдерживание РФ

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Европейский союз ввиду потенциальной угрозы России близ украинской границы делает ставку на предупреждение и сдерживание Москвы, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Сегодня мы ставим на предупреждение. Мы пытаемся избежать усугубления ситуации. И мы обдумываем, что мы можем сделать, чтобы не допустить усиления российской угрозы. То есть сегодня предупреждение и сдерживание - лозунг дня", - сказал глава дипломатии ЕС во вторник на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге.

По его словам, чтобы избежать обострения кризиса и не допустить уровня военного конфликта, дипломатия ЕС делает всё возможное на этом направлении.

Боррель пояснил, что причиной обеспокоенности ЕС является необычная активность российских войск и вооружений близ украинской границы. Он считает логичным, что такая ситуация у границ непосредственного соседа и стратегического партнера Евросоюза - Украины - тревожит ЕС. Глава европейской дипломатии обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его украинским коллегой.

"Мы поддерживаем Украину на всех политических уровнях и напоминаем о нашей поддержке ее суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ", - повторил высокий представитель ЕС неоднократно озвученную позицию Брюсселя по украинскому кризису.

Он отметил, что, по данным российской стороны, ничего опасного не происходит, российские войска перемещаются по собственной территории, не нарушая ни международного права, ни каких-либо внутренних конституционных норм. Но, продолжил высокопоставленный европейский чиновник, "учитывая прецеденты, то, что произошло между Украиной и Россией, у украинцев есть причины для беспокойства, и мы должны оказать им нашу политическую поддержку".

Боррель напомнил, что Совет ЕС утвердил 13 декабря пакет мер помощи Украине в рамках содействия миру, финансовый инструмент для поддержки украинских вооруженных сил: для средств киберзащиты, инженерии, медицины. "Речь идет не о поставках оружия, но о других средствах, в которых нуждается армия для обеспечения оперативной готовности", - объяснил глава дипломатии ЕС.

Высокий представитель Евросоюза вновь повторил, что попытки нарушить территориальную целостность Украины будут иметь серьезные политические последствия для России, которая заплатит "очень высокую политическую и экономическую цену". Он сказал, что заявление министров иностранных дел стран G7 было очень ясным на этот счет.

"Мы призываем Россию вступить в дипломатические переговоры, (...) мы находимся на этапе предупреждения и сдерживания, и мы продолжим наши дипломатические усилия. (...) Мы размышляем над различными сценариями, которые можно предполагать, которые могут случиться в ближайшие дни и недели. Мы напоминаем России о ее ответственности в рамках Минских соглашений. И мы продолжим показывать, что без колебаний будем реагировать в случае необходимости, вводя ограничительные меры", - заявил Боррель европейским депутатам.