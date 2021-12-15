Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2022 год

Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2022 год
Фото: Getty Images

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Сенат США вслед за Палатой представителей проголосовал за принятие проекта оборонного бюджета США на 2022 год на сумму $778 млрд, сообщило агентство Bloomberg.

Агентство уточнило, что хотя голосование в Сенате продолжается, проект уже набрал достаточно голосов "за" сенаторов. Таким образом, Конгресс США одобрил проект, который затем отправится на подпись к президенту США Джо Байдену.

Издание The Wall Street Journal отмечает, что проект, в частности, предусматривает выделение $300 млн на обучение и экипировку, включая $75 млн на летальные вооружения, украинской армии.

Еще $13,3 млрд должны пойти на строительство военных объектов и $27,3 млрд на создание военных кораблей. Всего, по данным The Wall Street Journal, оборонный бюджет 2022 года подрос на 5% по сравнению с предыдущим годом.

Также проект бюджета предусматривает формирование комиссии для расследования обстоятельств войны США в Афганистане.

Ранее западным СМИ также стало известно, что еще $4 млрд предусмотрены для Европейской оборонной инициативы и $150 млн - на развитие сотрудничества со странами Балтии в области безопасности.

В то же время, СМИ отмечали, что в проект бюджета не вошли положения, касающиеся санкций в отношении газопровода "Северный поток 2", а также поправка, запрещающая американцам покупать российский суверенный долг.

Конгресс США США Джо Байден

Новости по теме

Новости

Байден анонсировал продолжительный разговор с Путиным

МАГАТЭ подтвердило достижение договоренностей с Ираном по объекту в Карадже

МАГАТЭ подтвердило достижение договоренностей с Ираном по объекту в Карадже

Блинкен прервал турне по Азии из-за случая COVID-19 у журналиста из его пула

Блинкен прервал турне по Азии из-за случая COVID-19 у журналиста из его пула

В суде Берлина не исключили возможность передачи РФ осужденного по делу Хангошвили

Apple сильно отстала от производственных целей из-за кризиса в цепочках поставок

Apple сильно отстала от производственных целей из-за кризиса в цепочках поставок

Главой модного дома Chanel стала бывшая HR-директор Unilever

Главой модного дома Chanel стала бывшая HR-директор Unilever

В Берлине осудили пожизненно россиянина по делу об убийстве в Тиргартене

В Берлине осудили пожизненно россиянина по делу об убийстве в Тиргартене

Полиция ФРГ провела рейды из-за возможного покушения на премьера Саксонии

Полиция ФРГ провела рейды из-за возможного покушения на премьера Саксонии

Bloomberg сообщил о нежелании ведущих стран ЕС готовить санкции против РФ

Bloomberg сообщил о нежелании ведущих стран ЕС готовить санкции против РФ

Цена газа в Европе достигла $1550/тыс. куб. м на фоне слабой ветрогенерации

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });