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Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2022 год

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Палата представителей США одобрила компромиссную версию оборонного бюджета на 2022 финансовый год, сообщает The Hill.

Нижняя палата Конгресса США подавляющим большинством голосов приняла оборонный бюджет 366 голосами "за". "Против" проголосовали 70 законодателей.

Теперь данный законопроект направляется для рассмотрения в Сенате.

Общий размер компромиссного варианта оборонного бюджета составит $768,2 млрд.

Отмечается, что законопроект затрагивает широкий круг вопросов, волнующих законодателей, включая неудачный вывод войск США из Афганистана.

Документ предусматривает создание независимой комиссии для изучения 20-летней деятельности США в Афганистане.

При этом, как сообщалось ранее, проект оборонного бюджета США на2022 финансовый год в его нынешнем виде не содержит предложения о санкциях против газопровода "Северный поток 2", на котором настаивали сенаторы-республиканцы.

США Палата представителей

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