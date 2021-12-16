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Евросоюз поищет "лазейки" в санкционном режиме против Белоруссии

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия проверяет, действительно ли существуют пробелы в санкционном режиме против Белоруссии, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"В санкциях не должно быть лазеек. Конечно, мы готовы проверять, есть ли такие недочеты. Процесс проверки идет", - заявила она на пресс-конференции в Брюсселе.

При этом фон дер Ляйен отметила, что "совершенно ясно, что санкции эффективны".

Также председатель Еврокомиссии выразила надежду на то, что место Белоруссии на встречах "Восточного партнерства" вскоре займет демократически избранный представитель.

"В комнате (для переговоров - ИФ) было одно пустое место. Я надеюсь, что вскоре его займет легитимный демократически избранный белорусский лидер", - сказала она.

Кроме того, по словам фон дер Ляйен, ЕС готов предоставить вакцины от коронавируса белорусскому народу и ищет способы поставить их как можно скорее.

"Мы готовы предоставить вакцины народу Белоруссии. Мы уже выделили дозы вакцин для этого и сейчас рассматриваем способы, позволяющие как можно скорее доставить их белорусскому народу", - заявила фон дер Ляйен по итогам саммита Восточного партнерства. Она не стала уточнять, что это за способы.

ЕС Белоруссия Урсула фон дер Ляйен

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