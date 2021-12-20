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Минск сократит дипломатическое присутствие в Европе

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Белоруссия значительно сократит численность дипломатов в своих миссиях в странах Европы, число посольств и других загранучреждений останется прежним, объявил министр иностранных дел Владимир Макей. Его цитирует агентство "БелТА".

По его словам, этих дипломатов перебросят на более востребованные направления: это страны СНГ и "страны дальней дуги". В частности, дипломатическое присутствие Белоруссии будет укреплено в Китае и Индии. Также в МИД думают "над открытием новых посольств в Африке, странах, которые являются платежеспособными", и где востребованы белорусские товары, добавил он.

"Ситуация на внешнем контуре Беларуси радикально меняется, меняется мир в целом, появляется много новых вызовов и угроз, на которые необходимо реагировать, в том числе и нашей стране, - объяснил министр эту реорганизацию. - На Беларусь оказывается серьезное санкционное давление. Это тоже накладывает отпечаток на деятельность Министерства иностранных дел и загранучреждений. Мы видим, что, к сожалению, снизился уровень взаимодействия наших загранучреждений с министерствами иностранных дел стран аккредитации. Это касается в первую очередь Западной Европы".

Макей также напомнил, что реорганизовать работу дипмиссий поручал президент Александр Лукашенко. Ему уже были представлены предложения по кадровым перестановкам в МИД и посольствах, эти предложения в целом поддержаны, отметил министр. Приказ о всех перестановках будет издан до конца 2021 года.

"Вы представили мне неделю назад свои предложения. Я внимательно их изучил. В принципе, работа проведена серьезная. Но хотел бы вас просто предупредить о недопустимости какой-то "штукатурки" внешнеполитического ведомства и той ситуации, которая складывается на внешнем контуре наших границ. Я уже премьер-министру об этом говорил, - заявил Лукашенко, заслушав доклад Макея, и напомнил, что вопрос об изменении структуры дипмиссий начал обсуждаться несколько месяцев назад.

20 июля Лукашенко поручил премьер-министру Роману Головченко и главе президентской адмиинстрации Игорю Сергеенко пересмотреть вопрос комплектования кадрами белорусских диппредставительств в Европе.

"Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, ну она не просто отсутствует, она во вред государству", - сказал он тогда и предложил оставлятьв стране одного посла и одного помощника, для которых можно снять двухкомнатную квартиру.

Европа Белоруссия МИД Владимир Макей Александр Лукашенко Индия Китай Африка

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