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ЕС признал европейские устремления Украины, Грузии и Молдавии

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Лидеры ЕС признали европейские устремления Украины, Грузии и Молдавии, следует из соответствующей декларации, принятой на саммите Восточного партнерства в Брюсселе в среду.

В мае о своей приверженности к интеграции с Европейским союзом заявили три страны-участницы Восточного партнерства - Украина, Грузия и Молдавия, подписав в Киеве Меморандум о создании "ассоциированного трио".

"В этом контексте мы признаем европейские устремления и европейский выбор заинтересованных партнеров, как указано в соглашениях об ассоциации", - следует из текста совместной декларации "Восстановление, устойчивость и реформы".

Отмечается, что ЕС и все заинтересованные партнеры изучат варианты расширения отраслевого сотрудничества, "включая, но не ограничиваясь областями зеленого и цифрового перехода, связи, энергетической безопасности, правосудия и внутренних дел, стратегических коммуникаций и здравоохранения".

При этом в ЕС отмечают "важность принципа инклюзивности, обеспечивающего равный доступ к возможностям и ресурсам для всех заинтересованных партнеров".

ЕС Украина Грузия Молдавия

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