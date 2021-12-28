Санду намерена добиваться присоединения Молдавии к ЕС

Планов по вступлению в НАТО у руководства Молдавии нет

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду заявила телеканалу Pro TV, что власти страны не рассматривают вопрос присоединения к НАТО, и напомнила, что нейтральный статус закреплен в Конституции Молдавии.

"Нет никакой инициативы об отказе нейтралитета или вступлении в НАТО. Мы не представляем военной угрозы для кого-либо. Мы хотим мира, хотим, чтобы дела развивались в положительном направлении", - сказала Санду.

При этом она отметила необходимость укреплять безопасность и сохранять стабильность в стране.

"Не дай бог начнется война, и у нас тоже будет неспокойно, мы не сможем заниматься реформой юстиции, улучшением делового климата. Поэтому мы нуждаемся в покое и мире. Очень многое зависит от того, как мы будем действовать здесь, внутри страны", - сказала Санду.

24 декабря она выражала обеспокоенность ростом напряженности между Украиной и Россией.

Президент добавила, что будет добиваться присоединения Молдавии к ЕС. "Я считаю, что присоединение Молдавии к ЕС реально. Многое зависит от нас. Конечно, существуют и внешние вызовы, и риски, которые могут вмешаться и затормозить реформы, отвлекая наши силы", - сказала Санду.

На вопрос о том, не пострадают ли отношения Молдавии с Россией ввиду курса на евроинтеграцию, Санду ответила, что такой риск существует.

"Но мы уважаем выбор других стран, и хотим, чтобы наш выбор тоже уважали. Тот факт, что мы продвигаемся в сторону ЕС, не значит, что мы не можем иметь конструктивных и прагматичных отношений с Россией. Есть примеры стран ЕС, которые поддерживают добрые отношения с Россией", - заявила она.

В соответствии с Конституцией Молдавия является нейтральным государством. С 1994 года Молдавия сотрудничает с НАТО в рамках программы "Партнерство во имя мира", а с 2006 года сотрудничество развивается в рамках IPAP - индивидуальных планов сотрудничества. В декабре 2016 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Согласно опросам, более 60% населения выступают против вступления Молдавии в НАТО.