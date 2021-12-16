Власти Греции сократили срок действия ПЦР-тестов для въезжающих

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - С 19 декабря все, кто въезжает в Грецию, должны будут предъявлять справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сообщило российское посольство в Афинах. Справка должна быть выдана не ранее, чем за 48 часов до пересечения границы.

Также перед поездкой людям придется заполнять анкету на сайте travel.gov.g.

До сих пор привившихся и непривитых россиян пускали в Герцию по отрицательному результату ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-теста, сделанного за 48 часов.

Управление гражданской авиации Греции (HCAA) также изменило правила и для переболевших. Теперь те, кто планирует поехать в Грецию со справкой о перенесенном COVID-19, должны предъявить документ, выданный через 30 дней после первого положительного теста, а срок действия справки составит 90 дней вместо прежних 180. Исключением являются справки переболевших, выданные в период с 15 июля по 31 октября 2021 года включительно.