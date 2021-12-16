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Бывший CEO McDonald's урегулировал спор и вернул компании выходное пособие

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Бывший главный исполнительный директор американской McDonald's Corp Стив Истербрук урегулировал разногласия с компанией, касающиеся выходного пособия, полученного им в 2019 году, говорится в сообщении McDonald's.

Истербрук вернул компании компенсацию, включающую акции и денежные средства, общая сумма которых на текущий момент оценивается более чем в $105 млн.

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Компенсация была выплачена ему в ноябре 2019 года, когда он был уволен в связи с тем, что состоял в отношениях с коллегой. Тогда компания не предъявила ему никаких претензий, и он смог получить выходное пособие и выплаты, которых бы лишился в противном случае.

Между тем менее чем через год компания потребовала вернуть выходное пособие после появления новой информации о служебных романах экс-CEO.

McDonald's получила информацию от анонимного источника, касающуюся отношений Истербрука с его коллегой. В ходе последующего расследования было выявлено, что у экс-CEO были сексуальные отношения еще с тремя коллегами по работе. Истербрук уничтожил свидетельства этих отношений и обманывал совет директоров в ходе первого расследования.

Истербрук в рамках урегулирования претензий также извинился перед бывшими коллегами, советом директоров, компанией и ее поставщиками.

McDonald's является крупнейшей в мире сетью ресторанов быстрого питания, работающей более чем в 100 странах.

Акции McDonald's прибавляют в цене 0,7% в ходе торгов в четверг.

McDonald's

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