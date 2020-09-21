Экс-гендиректор McDonald's не вернет компании выходное пособие

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Бывший гендиректор корпорации McDonald's Стив Истербрук считает, что компания не имеет права добиваться возврата им выходного пособия, поскольку он выполнил все условия соглашения, подписанного при увольнении. Об этом заявил один из его адвокатов.

По его словам, это соглашение содержало множество условий, в том числе, отказ от работы на конкурентов в ближайшие два года, запрет на публичную критику компании, на подачу к ней исков и на попытки писать письма ее сотрудникам. Взамен корпорация соглашалась выплатить Истербруку выходное пособие. Ранее аналитики Equilar оценивали общую сумму этой компенсации примерно в $57,3 млн.

Истербрук лишился постов гендиректора и президента McDonald's в ноябре 2019 года, когда выяснилось, что он вопреки принятым в компании правилам, флиртовал с сотрудницей.

В августе 2020 года корпорация подала к Истербруку иск с требованием вернуть выходное пособие, поскольку всплыла информация о других служебных романах бывшего топ-менеджера, о которых на момент его увольнения в компании не знали. В июле корпорацию уведомил об одном из таких романов анонимный источник. Внутренняя проверка выявила, что романов было три, но Истербрук уничтожил свидетельства этих отношений и обманывал совет директоров в ходе первого расследования, проходившего осенью прошлого года, утверждают в McDonald's.

"Стив Истербрук лгал и уничтожил улики, чтобы скрыть свое неподобающее поведение и помешать расследованию, - говорится в заявлении McDonald's. - Он не сможет спрятаться за необоснованными техническими аргументами".

Истербрук возглавил McDonald's в марте 2015 года. За годы, в течение которых он возглавлял компанию, стоимость ее акций выросла вдвое благодаря ряду инициатив, реализованных McDonald's в ответ на изменение предпочтений потребителей в пользу более здоровой еды. Корпорация также заключила партнерство с UberEats и приобрела ряд технологических компаний с целью развития цифровых сервисов для улучшения качества обслуживания клиентов.

McDonald's является крупнейшей в мире сетью ресторанов быстрого питания и работает более чем в 100 странах.