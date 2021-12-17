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Ученые из США заключили, что заболевшие COVID после прививки получают сильный иммунитет

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Ученые Орегонского университета здравоохранения и науки (OHSU, США) оценили иммунитет заболевших COVID-19 после вакцинации, сообщает портал Medical Xpress.

"Наше исследование показывает, что люди, которые были вакцинированы, а затем подверглись прорывной инфекции, обладают супериммунитетом", - приводятся в сообщении слова соавтора исследования, доцента кафедры молекулярной микробиологии и иммунологии Медицинской школы OHSU Фикаду Тафессе.

Ученые выявили, что антитела, измеренные в образцах крови в случаях прорыва, были одновременно более обильными и гораздо более эффективными – "на 1000% эффективнее, чем антитела, полученные через две недели после второй дозы вакцины Pfizer".

Исследование проводились на дельта-варианте коронавируса SARS-CoV-2.

"Мы специально не изучали вариант "омикрон", но, основываясь на результатах этого исследования, мы ожидаем, что прорывные инфекции, вызванные им, повлекут столь же сильный иммунный ответ среди вакцинированных людей", - сказал Тафесс.

Исследователи полагают, что каждое воздействие вируса после вакцинации фактически служит усилению иммунного ответа на последующее воздействие даже новых вариантов патогена.

"Это не означает, что мы находимся в конце пандемии, но это указывает на то, где мы, скорее всего, приземлимся: как только вы будете вакцинированы, а затем подвергнетесь воздействию вируса, вы, вероятно, будете достаточно хорошо защищены от будущих вариантов", - считает соавтор исследования, доктор медицинских наук, доцент кафедры медицины (инфекционных заболеваний) Медицинской школы OHSU Марсель Керлин.

"Наше исследование подразумевает, что долгосрочным результатом будет уменьшение тяжести всемирной эпидемии. Главное – сделать прививку, должна быть основа защиты", - отметил он.

В ходе исследования сравнивались образцы крови, взятые в общей сложности у 52 человек. У 26 из них в ходе тестирования были выявлены легкие прорывные инфекции после вакцинации, в том числе 10 были связаны с очень заразным дельта-вариантом.

Затем ученые измерили иммунный ответ на живой вирус, подвергшийся воздействию крови, взятой у людей с прорывными случаями, и сравнили его с иммунным ответом контрольной группы. Они обнаружили, что прорывные случаи генерировали больше антител на исходном уровне, и эти антитела значительно лучше нейтрализуют живой вирус.

США коронавирус

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