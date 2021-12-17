В Дании на "омикрон" приходится уже 20% случаев заражения COVID-19

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Дании уже у каждого пятого заразившегося коронавирусом выявляют штамм "омикрон", сообщила премьер-министр страны Метте Фредериксен. Ее слова приводит Guardian.

Премьер объявила, что правительство попытается сдержать рост заболеваемости и предложит новые ограничения. В частности, в стране закроют театры и кинотеатры.

15 декабря кронпринцесса Мэри, жена крон-принца Фредерика и невестка королевы Маргрете самоизолировалась, получив положительный результат теста на коронавирус. Королева из-за роста заболеваемости отменила намечавшиеся на начало января новогодние церемонии и встречи.

По данным счетчика Worldometers, с начала пандемии в Дании выявили 600 468 случаев заражения коронавирусом, в том числе 11 194 за последние сутки. Умерли 3054 заболевших, за последние сутки было три летальных исхода.