Что произошло за день: воскресенье, 19 декабря

ЧП на шахте в Кузбассе и на заводе в Тольятти, беспокойство президента по поводу высокой смертности от COVID-19

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимира Путина гнетет высокая смертность от COVID-19 в России, рассказал Дмитрий Песков. Пресс-секретарь главы государства также отметил, что противники вакцинации, агитирующие других не прививаться, являются опасными дураками. В воскресенье в РФ выявлено еще 27 967 заболевших коронавирусом, умерли за сутки 1 023 человека. Медики прогнозируют, что пандемия продлится еще не менее года.

- Взрыв произошел на чугунном производстве "АвтоВАЗа" в Тольятти. В результате произошедшего никто не пострадал. По предварительной информации, взорвался ацетиленовый баллон.

- Датчики зафиксировали повышенное выделение СО на шахте им. Рубана в Кузбассе. На поверхность вышли все 128 горняков, находившихся на тот момент в забое. По предварительным данным, причиной инцидента стали химические процессы в угольном пласте. В компании-владельце шахты подчеркивают, что возгорания не было.

- Сбой в работе информресурсов ГИБДД был устранен к вечеру воскресенья. Восстановить работу раньше, как планировалось накануне, не удалось. Причиной ЧП, из-за которого было приостановлено предоставление услуг по регистрации машин, и выдаче водительских удостоверений, стала коммунальная авария в серверной.

- Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1996 года. На главной метеостанции столицы зафиксировано 725,6 мм рт.ст. За ночь в Москве выпало до 7 см снега. В ближайшие сутки может выпасть до трети месячной нормы осадков.