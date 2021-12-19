Компания "СУЭК-Кузбасс" подтвердила, что все горняки вышли из шахты

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Все горняки поднялись на поверхность из шахты им. Рубана (входит в "СУЭК-Кузбасс"), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Там подчеркнули, что пострадавших нет.

В МЧС также подтверждают, что все 128 горняков выведены из шахты

В воскресенье, 19 ноября, на шахте произошла нештатная ситуация. По предварительным данным компании, причиной выделения газа стало самонагревание нерабочего пласта. В компании подчеркнули, что возгорания не было.

"В соответствии с существующим порядком действий все работы были немедленно остановлены. Вентиляция шахты работала и работает в нормальном режиме. Газовая обстановка в норме", - заявили в пресс-службе.

В администрации шахты ранее сообщали, что на поверхность выведено 128 горняков, это все, кто был в шахте, несмотря на то, что номинально смена составляет 140 человек.

Прокуратура инициировала проверку в связи с происшествием.