Сбой в работе информресурсов ГИБДД устранен

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Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Технический сбой информационных ресурсов МВД РФ, длившийся около полутора суток, устранен, сообщает пресс-центр МВД России.

Доступ к ведомственным информационным ресурсам возобновлен в полном объеме.

В МВД отметили, что 20 декабря объявляется рабочим для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, куда граждане смогут обратиться за получением государственных услуг, как в электронном виде, так и в порядке живой очереди.

Накануне в ведомстве сообщили о масштабном техническом сбое, из-за которого в субботу, 18 декабря, было приостановлено предоставление услуг по регистрации машин и мотоциклов, а также выдаче водительских удостоверений. Изначально предполагалось, что граждане, не получившие государственные услуги в ГИБДД из-за технического сбоя, смогут сделать это 19 декабря. Однако к воскресенью проблема улажена не была.

По данным МВД, причиной ЧП стала коммунальная авария в серверных: серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой.