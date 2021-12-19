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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Литва выразила готовность передать Украине летальное оружие

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что его страна готова передать Украине летальное оружие, передает издание LRT.

Вместе с тем, он не уточнил, какое именно оружие может быть передано Украине. "Я не буду сейчас отвечать прямо. Это вопрос многостороннего соглашения, потому что вовлечены несколько государств, не только донор и получатель вооружений, но также производитель и поставщик", - сказал литовский министр.

Как передает LRT, о готовности Литвы передать Украине летальное оружие Анушаускас рассказал на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Кристине Ламбрехт, прибывшей в Литву с визитом для посещения размещенных в республике немецких военнослужащих.

Это первый визит за границу главы Минобороны ФРГ после избрания нового правительства Германии в декабре 2021 года.

Литва Украина Арвидас Анушаускас

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