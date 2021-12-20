В Бельгии одобрена вакцинация от коронавируса детей 5-11 лет

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Бельгийская межминистерская конференция по здравоохранению одобрила в понедельник предложение о вакцинации против COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет, сообщили СМИ Бельгии.

Федеральный и региональные министры здравоохранения решили, что приоритет будет отдан детям из группы повышенного риска, имеющим сопутствующие заболевания.

Эта вакцинация, которая не является обязательной, будет осуществляться препаратом Pfizer-BioNtech, отметил телеканал RTBF.

Консультативный комитет по биоэтике на прошлой неделе дал предварительное позитивное заключение относительно вакцинации детей в возрасте от пяти лет, уточнив, что она должна стать возможной без промедления для детей с сопутствующими заболеваниями.

Ранее федеральный министр здравоохранения Франк Ванденбрук сообщал, что первая партия из 336 тыс. доз вакцины для детей 5-11 лет ожидается в Бельгии до конца декабря.

СМИ напоминают, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) дало разрешение на вакцинацию детей 5-11 лет против коронавирусной инфекции вакциной Pfizer-BioNtech 25 ноября текущего года.