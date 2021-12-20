Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Бельгии одобрена вакцинация от коронавируса детей 5-11 лет

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Бельгийская межминистерская конференция по здравоохранению одобрила в понедельник предложение о вакцинации против COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет, сообщили СМИ Бельгии.

В миреНесколько стран ЕС начали вакцинировать от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 летЧитать подробнее

Федеральный и региональные министры здравоохранения решили, что приоритет будет отдан детям из группы повышенного риска, имеющим сопутствующие заболевания.

Эта вакцинация, которая не является обязательной, будет осуществляться препаратом Pfizer-BioNtech, отметил телеканал RTBF.

Консультативный комитет по биоэтике на прошлой неделе дал предварительное позитивное заключение относительно вакцинации детей в возрасте от пяти лет, уточнив, что она должна стать возможной без промедления для детей с сопутствующими заболеваниями.

Ранее федеральный министр здравоохранения Франк Ванденбрук сообщал, что первая партия из 336 тыс. доз вакцины для детей 5-11 лет ожидается в Бельгии до конца декабря.

СМИ напоминают, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) дало разрешение на вакцинацию детей 5-11 лет против коронавирусной инфекции вакциной Pfizer-BioNtech 25 ноября текущего года.

Бельгия коронавирус

Новости

Литва посетовала, что ее соседи хотят перетянуть транзит удобрений "Беларуськалия"

Сын Бабарико стал подозреваемым по новому уголовному делу

Сын Бабарико стал подозреваемым по новому уголовному делу

В Белоруссии назвали сроки создания объединенного с РФ энергорынка

Пандемия коронавируса

Число зараженных COVID-19 в мире превысило 274,6 млн человек

В Киргизии прекращено уголовное преследование экс-президента Акаева

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 декабря

Корабль "Союз МС-20" с японскими туристами на борту успешно приземлился в Казахстане

Число жертв тайфуна "Рай" на Филиппинах превысило 200 человек

Число жертв тайфуна "Рай" на Филиппинах превысило 200 человек

Боррель обвинил РФ в давлении при помощи энергетики для сертификации "Северного потока 2"

Постпред РФ при ЕС заявил, что расширение НАТО нарушит обязательства в рамках ОБСЕ

Постпред РФ при ЕС заявил, что расширение НАТО нарушит обязательства в рамках ОБСЕ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });