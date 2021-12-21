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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Сторонники Саакашвили поздравят его с днем рождения митингом в Тбилиси

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому сегодня исполняется 54 года, через социальные сети призвал своих сторонников активизировать борьбу против действующих властей и не прекращать ее до победного конца.

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"Для меня все ясно - или смерть или свобода. Выход только один - неустанная борьба и уличные протесты, борьба вокруг и внутри государственных органов, что обязательно принесет результат. Только такие действия заставят их (действующие власти Грузии - ИФ) начать диалог с нами и назначить настоящие выборы", - написал Саакашвили в соцсетях.

Сторонники Саакашвили 21 декабря вечером намерены провести митинг на проспекте Руставели с требованием освобождения из заключения своего лидера. В Тбилиси для участия в митинге уже направились оппозиционеры из регионов.

Поздно ночью около двух десятков наиболее преданных сторонников поздравили Саакашвили с днем рождения у военного госпиталя в Гори и под возгласы "Миша! Миша!" запустили в небо бумажные шары с зажженными свечками. Саакашвили их услышал и через решетку окна своей палаты также призвал их к борьбе.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси и помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Грузия Михаил Саакашвили

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