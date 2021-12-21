Шойгу заявил о наращивании США военного присутствия у границ РФ

По его словам, в Восточной Европе на ротационной основе находятся 8 тыс. военных США

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - США наращивают военное присутствие у границ России и воссоздали в Германии командование, которое до 1991 года отвечало за применение ракет средней дальности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Продолжается обострение военно-политической обстановки в мире. Возрастает напряжённость на западных и восточных рубежах России", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ во вторник.

"США наращивают передовое военное присутствие у российских границ. В странах Восточной Европы на ротационной основе размещены американские подразделения общей численностью около 8 тысяч военнослужащих", - отметил Шойгу.

"В группировке войск США на территории ФРГ воссоздано командование огневого поражения на ТВД (театре военных действий). До 1991 года оно отвечало за применение ракет средней дальности", - сказал министр.