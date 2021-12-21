Россия и США могут провести на МКС эксперимент по имитации полёта на Марс

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Россия и США обсуждают проведение на Международной космической станции (МКС) эксперимента по имитации полёта на Марс, сообщил заместитель директора института медико-биологических проблем РАН Олег Котов.

"Буквально не так давно была встреча с представителями NASA и HRP. Было рассмотрено участие институтов в программе под названием ISS for Mars ("МКС для Марса"). МКС будет являться неким симулятором для полета к Марсу", - сказал Котов во вторник журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".