Случаи заражения штаммом COVID-19 "омикрон" выявили в Венесуэле

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Первые семь случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Венесуэле, заявил президент страны Николас Мадуро.

"Прибыл "омикрон", он более заразен", - сказал он в эфире государственного телевидения.

Президент сообщил, что все семь случаев обнаружены у людей, которые прибыли в Венесуэлу из других стран, в частности, из Панамы, Доминиканской Республики, Испании и Турции. У всех у них тесты на коронавирус дали положительный результат по прилете в аэропорту.

Мадуро добавил, что его правительство планирует вакцинировать против COVID-19 до 90% населения Венесуэлы к концу года, а с января приступить к повторным прививкам.

Правительство заявляет, что в стране уже иммунизировано около 87% населения, однако по оценкам Панамериканской организации здравоохранения этот уровень незначительно превышает 40%.

В Венесуэле одобрены и используются вакцины против COVID-19 "Спутник V" и китайская Sinopharm.