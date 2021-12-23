Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Случаи заражения штаммом COVID-19 "омикрон" выявили в Венесуэле

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Первые семь случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Венесуэле, заявил президент страны Николас Мадуро.

"Прибыл "омикрон", он более заразен", - сказал он в эфире государственного телевидения.

Президент сообщил, что все семь случаев обнаружены у людей, которые прибыли в Венесуэлу из других стран, в частности, из Панамы, Доминиканской Республики, Испании и Турции. У всех у них тесты на коронавирус дали положительный результат по прилете в аэропорту.

Мадуро добавил, что его правительство планирует вакцинировать против COVID-19 до 90% населения Венесуэлы к концу года, а с января приступить к повторным прививкам.

Правительство заявляет, что в стране уже иммунизировано около 87% населения, однако по оценкам Панамериканской организации здравоохранения этот уровень незначительно превышает 40%.

В Венесуэле одобрены и используются вакцины против COVID-19 "Спутник V" и китайская Sinopharm.

Хроника коронавируса. Декабрь.

17
Во Франции началась массовая вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет21 декабря. Медработники прибыли в китайскую Внутреннюю Монголию для проведения тестов на COVID-19.20 декабря. В Бельгии продолжаются протесты против ограничений в связи с пандемией коронавируса.17 декабря. Ученые из Гонконга выяснили, что штамм "омикрон" может заражать в 70 раз быстрее других видов COVID.16 декабря. Вакцинация против COVID-19 препаратом Pfizer в церкви немецкого города Бад-Вильснак.15 декабря. В Лондоне в центрах по вакцинации выстроились длинные очереди. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что у всех жителей Англии будет возможность получить бустерную дозу вакцины против COVID-19 до конца года для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".13 декабря. На третьем месте по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 189 867 заболевших.10 декабря. Минздрав Кипра объявил об обнаружении первых в стране случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".8 декабря. В Берне активисты зажгли около 12 000 свечей в память о жителях Швейцарии, умерших от коронавируса.7 декабря. Рождественская ель, изготовленная из пустых ампул из-под вакцины от коронавируса COVID-19, установлена в крупнейшем центре вакцинации в Бухаресте.6 декабря. Президент ЮАР заявил о четвертой волне COVID-19 в стране. За прошедшую неделю число выявляемых за сутки случаев заражения в стране возросло в пять раз.6 декабря. Жительницам Иркутска предлагают сделать маникюр с QR-кодом.6 декабря. В Брюсселе около 8 тыс. человек приняли участие в акции протеста против ограничительных мер из-за пандемии COVID-19, введения санитарных паспортов и возможной перспективы обязательной вакцинации.6 декабря. В РФ штамм коронавируса "омикрон" подтвердился у двух вернувшихся из ЮАР граждан.5 декабря. Школьникам во многих странах мира пришлось прервать очное обучение из-за пандемии COVID-19, но в некоторых странах они уже вернулись к учебе в обычном режиме. На фото: ученица проходит экспресс-тест на антиген COVID-19 перед посещением занятия в начальной школе в Маниле, Филиппины.3 декабря. В Европе продолжают регистрировать высокие показатели распространения коронавируса. В Германии за сутки выявили 74,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19, почти 400 человек скончались.1 декабря. Бразилия стала первой страной Южной Америки, где впервые диагностировали новый штамм коронавируса "омикрон".
Во Франции началась массовая вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет
Хроника 09 января 2020 года – 23 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Венесуэла коронавирус

Новости по теме

Новости

Совбез ООН сделал гуманитарное исключение из режима санкций в отношении талибов

Американский экспорт оружия снизился за год на 21%

Американский экспорт оружия снизился за год на 21%

Байден будет участвовать в выборах президента США в 2024 году, если позволит здоровье

Пандемия коронавируса

Япония введет обязательный карантин для въезжающих россиян из-за штамма "омикрон"

Иностранные спецслужбы пытались склонить россиянина Клюшина к сотрудничеству до его ареста

Пандемия коронавируса

В США разрешили использование таблеток Pfizer для лечения COVID-19

В США разрешили использование таблеток Pfizer для лечения COVID-19
Пандемия коронавируса

Во Франции за сутки выявили свыше 84 тысяч случаев заражения коронавирусом

Пандемия коронавируса

Байден сдал отрицательный тест на коронавирус после контакта с заболевшим

Байден сдал отрицательный тест на коронавирус после контакта с заболевшим

В Белом доме отрицают агрессивные намерения США и НАТО в отношении к России

Минздрав Германии высказался за введение четырех доз вакцины для борьбы с "омикроном"

Минздрав Германии высказался за введение четырех доз вакцины для борьбы с "омикроном"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });