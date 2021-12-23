В ЕС сообщили, что переговоры по ядерной программе Ирана возобновятся 27 декабря

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Восьмой раунд переговоров по возвращению Ирана и США к соблюдению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе должен начаться 27 декабря, заявил в четверг координатор Совместной комиссии по СВПД и заместитель генсека Европейской службы внешних связей Энрике Мора.

"Венские переговоры возобновятся в понедельник, 27 декабря. Совместная комиссия СВПД встретится с целью обсудить и определить дальнейший путь", - написал Мора в твиттере.

Он отметил необходимость ускориться в решении ключевых вопросов по возрождению СВПД.

"Важно ускориться в решении ключевых вопросов и продвинуться дальше, тесно работая с США", - подчеркнул Мора.

Энрике Мора является главным переговорщиком ЕС на переговорах по иранскому атому.

Седьмой раунд консультаций по СВПД стартовал 29 ноября после паузы в несколько месяцев. 3 декабря переговоры в рамках этого раунда были приостановлены, возобновились 9 декабря и завершились 17 декабря.

По завершении переговоров Мора отметил, что у участников венских переговоров остается несколько недель для выработки соглашения в отношении ситуации вокруг иранской ядерной программы. Он добавил, что участникам переговоров "удалось достигнуть успеха в восстановлении взаимопонимания" и получить документ, "который является общей основой для переговоров". По словам Моры, 20% потенциальной сделки в отношении выполнения СВПД до сих пор остаются несогласованными, и здесь лежит основа проблем.

Представители на переговорах стран "Евротройки" - Великобритании, ФРГ и Франции - после завершения переговоров завили, что, хотя в ходе седьмого раунда и был достигнут некоторый "технический прогресс", но потеря времени недопустима.

Глава иранской делегации, замглавы МИД Ирана Али Багери Кани писал в твиттере, что сторонам на переговорах удалось "добиться значительного прогресса". Однако представитель Госдепартамента США в свою очередь назвал недостаточными результаты, достигнутые на седьмом раунде переговоров.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение (СВПД), согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США в них напрямую не участвуют.