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Мальта ужесточила COVID-ограничения из-за антирекорда по заболеваемости

За последние сутки в стране выявили 733 случая коронавируса

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав Мальты объявил о введении ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса на фоне антирекорда по новым случаям COVID-19, сообщает издание Times of Malta.

В рамках ужесточения ограничений с 27 декабря на Мальте будут разрешены только мероприятия, на которых участники могут сидеть, исключения будут сделаны для свадеб и похорон.

С 17 января бары, рестораны, клубы, спортзалы, СПА комплексы, казино, кинотеатры и ряд других объектов будет открыт только для тех, кто имеет сертификат о вакцинации. Спортивные мероприятия можно будет проводить только без зрителей.

На Мальте 23 декабря подтвердили первый случай заражения штаммом "омикрон".

За время пандемии на Мальте выявили 43,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, 473 человек скончались впоследствии COVID-19. За последние сутки в стране выявили 733 случая коронавируса, что является рекордно высоким показателем для страны. Предыдущий антирекорд был установлен днем ранее - 582 случая.

Хроника 09 января 2020 года – 23 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Мальта

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