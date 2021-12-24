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Австралия сократила интервал между прививками от COVID-19 до четырех месяцев

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав Австралии на фоне вспышки заболеваемости штаммом коронавируса "омикрон" сократил c пяти до четырех месяцев интервал между введением второй и третьей, бустерной, дозы вакцин против COVID-19, сообщает Sky News.

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"Эти даты были установлены в качестве мер предосторожности, чтобы заранее обеспечить австралийцам постоянную защиту", - отметил министр здравоохранения Австралии Грег Хант.

Он добавил, что затем этот промежуток времени сократят до трех месяцев.

В Австралии 24 декабря зафиксировали рекордное количество заболеваний - 9,1 тыс. случаев за сутки. В штатах Квинсленд и Южная Австралия наблюдался резкий рост случаев заболевания, а большинство новых случаев было зарегистрировано в Новом Южном Уэльсе и Виктории.

Всего в стране за время пандемии выявили около 282 тыс. заражений коронавирусом, более 2,1 тыс. инфицированных скончались. Несмотря на распространение "омикрона", показатели по заражениям COVID-19 и смертям вследствие инфицирования коронавирусом в Австралии значительно ниже, чем в других странах.

Хроника 09 января 2020 года – 24 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Австралия

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