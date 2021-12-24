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Tesla ограничит доступ к играм во время вождения

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Tesla Inc. ограничит доступ водителей к играм на встроенном экране передней панели, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение Национального управления по безопасности дорожного движения (NHTSA).

Ранее на этой неделе регулятор начал проверку в отношении Tesla из-за опасений, что возможность играть в игры на встроенном планшете может отвлекать водителей во время движения.

Представители Tesla пока не прокомментировали сообщение регулятора.

NHTSA не выявила случаев аварий с участием автомобилей Tesla, произошедших по вине водителей, игравших за рулем.

Акции Tesla не торгуются в пятницу, поскольку американские биржи закрыты в связи с празднованием католического Рождества. Накануне котировки выросли на 5,8%, а с начала года капитализация компании подскочила на 50% и превышает $1 трлн.

Tesla

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