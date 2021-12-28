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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Дели из-за COVID-19 закроют школы и разрешат йогу только на улице

Рикшам разрешили брать не больше двух пассажиров

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Мэрия Дели из-за роста заболеваемости COVID-19 распорядилась закрыть школы и другие образовательные учреждения, кинотеатры, лектории, спорткомплексы и спортивные клубы, пишет The Times of India.

Заниматься йогой горожанам разрешили только на улицах.

Метрополитену, общепиту и частным предприятиям разрешили работать с 50-процентной заполняемостью. Такое же ограничение введено для межрегиональных автобусных рейсов. Таксистам и рикшам разрешили брать не больше двух пассажиров.

Магазинам разрешили остаться открытыми, но ограничили часы их работы. Отели продолжат работу, но в них запрещены массовые мероприятия. На свадьбы и похороны власти разрешили собирать не более 20 человек.

К настоящему моменту в Индии подтвержден 671 случай заражения штаммом коронавируса "омикрон", из них 63 случая выявлено за последние сутки.

Всего с начала пандемии в стране выявили 34,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 480 290 заболевших.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Во Франции фиксируют антирекорды по заболеваемости коронавирусом. Более 16 тысяч пациентов с COVID-19 в настоящее время находятся в больницах. Свыше 3,2 тысяч из них - в реанимации.24 декабря. Мэр Лондона отменил праздничные мероприятия на Трафальгарской площади из-за резкого увеличения числа случаев заражения штаммом "омикрон".22 декабря. Во Франции началась массовая вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет.21 декабря. Медработники прибыли в китайскую Внутреннюю Монголию для проведения тестов на COVID-19.20 декабря. В Бельгии продолжаются протесты против ограничений в связи с пандемией коронавируса.17 декабря. Ученые из Гонконга выяснили, что штамм "омикрон" может заражать в 70 раз быстрее других видов COVID.16 декабря. Вакцинация против COVID-19 препаратом Pfizer в церкви немецкого города Бад-Вильснак.15 декабря. В Лондоне в центрах по вакцинации выстроились длинные очереди. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что у всех жителей Англии будет возможность получить бустерную дозу вакцины против COVID-19 до конца года для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".13 декабря. На третьем месте по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 189 867 заболевших.10 декабря. Минздрав Кипра объявил об обнаружении первых в стране случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".8 декабря. В Берне активисты зажгли около 12 000 свечей в память о жителях Швейцарии, умерших от коронавируса.7 декабря. Рождественская ель, изготовленная из пустых ампул из-под вакцины от коронавируса COVID-19, установлена в крупнейшем центре вакцинации в Бухаресте.6 декабря. Президент ЮАР заявил о четвертой волне COVID-19 в стране. За прошедшую неделю число выявляемых за сутки случаев заражения в стране возросло в пять раз.6 декабря. Жительницам Иркутска предлагают сделать маникюр с QR-кодом.6 декабря. В Брюсселе около 8 тыс. человек приняли участие в акции протеста против ограничительных мер из-за пандемии COVID-19, введения санитарных паспортов и возможной перспективы обязательной вакцинации.6 декабря. В РФ штамм коронавируса "омикрон" подтвердился у двух вернувшихся из ЮАР граждан.5 декабря. Школьникам во многих странах мира пришлось прервать очное обучение из-за пандемии COVID-19, но в некоторых странах они уже вернулись к учебе в обычном режиме. На фото: ученица проходит экспресс-тест на антиген COVID-19 перед посещением занятия в начальной школе в Маниле, Филиппины.3 декабря. В Европе продолжают регистрировать высокие показатели распространения коронавируса. В Германии за сутки выявили 74,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19, почти 400 человек скончались.1 декабря. Бразилия стала первой страной Южной Америки, где впервые диагностировали новый штамм коронавируса "омикрон".
Во Франции фиксируют антирекорды по заболеваемости коронавирусом. Более 16 тысяч пациентов с COVID-19 в настоящее время находятся в больницах. Свыше 3,2 тысяч из них - в реанимации.
Хроника 09 января 2020 года – 28 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Индия Дели коронавирус

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