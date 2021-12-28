В Дели из-за COVID-19 закроют школы и разрешат йогу только на улице

Рикшам разрешили брать не больше двух пассажиров

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Мэрия Дели из-за роста заболеваемости COVID-19 распорядилась закрыть школы и другие образовательные учреждения, кинотеатры, лектории, спорткомплексы и спортивные клубы, пишет The Times of India.

Заниматься йогой горожанам разрешили только на улицах.

Метрополитену, общепиту и частным предприятиям разрешили работать с 50-процентной заполняемостью. Такое же ограничение введено для межрегиональных автобусных рейсов. Таксистам и рикшам разрешили брать не больше двух пассажиров.

Магазинам разрешили остаться открытыми, но ограничили часы их работы. Отели продолжат работу, но в них запрещены массовые мероприятия. На свадьбы и похороны власти разрешили собирать не более 20 человек.

К настоящему моменту в Индии подтвержден 671 случай заражения штаммом коронавируса "омикрон", из них 63 случая выявлено за последние сутки.

Всего с начала пандемии в стране выявили 34,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 480 290 заболевших.